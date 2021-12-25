Глава ХМАО отменила карантин на ферме «Капсамун»

Губернатор Югры Наталья Комарова отменила карантин в КФХ «Капсамун», который был введен 18 ноября из-за заболевших африканской чумой свиней.

«Отменить с 23 декабря 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Капсамун В.П., находящемся в Сургутском муниципальном районе на территории Южного лицензионного участка Южно-Сургутского месторождения, угрожаемой зоне и зоне наблюдения», — говорится в распоряжении главы региона.

По информации начальника управления по делам ГО и ЧС администрация муниципалитета Аллы Вавилиной, 20 декабря был проведен клинический осмотр поголовья свиней в соседних крестьянско-фермерских хозяйствах, по результатам все животные здоровы. На «Капсамуне» обработали территорию хлорной известью.

До 21 июня 2022 года также запретили вывоз и продажу свиней и продуктов из их мяса, не прошедших обработку при температуре не менее 70 градусов, за пределы зоны наблюдения и на ее территории.

Более подробно об этом инциденте читайте в нашем материале.