В Сургуте в рамках акции «Добрая открытка» собирают деньги на лечение онкобольной женщины

Сургутяне могут помочь со сбором средств на лечение онкобольной матери троих детей. Для этого каждый желающий может поучаствовать в акции «Добрая открытка», которая закончится уже 31 декабря.

Для того, чтобы сделать пожертвование, необходимо получить открытку, на обратной стороне которой будет QR-код. Его необходимо отсканировать и перечислить сумму от 250 рублей (минимальный взнос). Также с помощью этой открытки горожане могут посетить художественную галерею-мастерскую Геннадия Райшева в Ханты-Мансийске в течение 2022 года.

«Мы искренне верим, что данная благотворительная акция, объединение усилий югорчан помогут сургутянке Наталье Губеевой преодолеть тяжелое заболевание. Уже сейчас акцию поддержали крупные градообразующие предприятия, а также малый и средний бизнес. Благодарим жителей города за неравнодушие. Открыток осталось не так много. Тех, кто желает принять участие в акции и сделать доброе дело в преддверии Нового года, мы очень просим уточнять их наличие по телефону 96-08-65», – рассказывает руководитель Арт-резиденции «Квартира» Ольга Сидорова.

Список мест, где можно найти открытку: