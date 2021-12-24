Презентация молодежных бизнес-проектов «Твой старт» прошла в СурГУ

Главное бизнес-событие уходящего года состоялось! 22 декабря в рамках стратегического проекта «Молодежное предпринимательство» в Сургутском госуниверситете прошла презентация молодежных бизнес-проектов «Твой старт». Организатором мероприятия при поддержке администрации города Сургута и арт-резиденции «Квартира» выступил отдел молодежных инициатив СурГУ, реализующий проект «Стартап-студия».

Цель конкурса – самореализация обучающихся через научную, инновационную, предпринимательскую деятельность, выявление перспективных бизнес-идей для их реализации на территории Югры.

- В бизнесе, в отличие от работы по найму, только от вас, от ваших способностей и коммуникативных навыков зависит конечный результат проекта. Поэтому настоятельно рекомендую: не ограничивайте свои функции, самореализацию и уровень дохода. На малом и среднем бизнесе сейчас держится экономика всех развитых стран, ведь предприниматели более гибкие и мобильные, они умеют быстро подстраиваться под изменения и окружающую обстановку. В этом их преимущество! Так что пробуйте, дерзайте и никогда не останавливайтесь на достигнутом, – советует заместитель главы города Сургута Артем Кириленко.

Всего на конкурсе была представлена 31 бизнес-идея, среди них: фитнес-приложение для подбора индивидуальных тренировок, сайт по разработке авторских компьютерных игр, 3D-модель зданий для ориентирования в помещении, ошейник с GPS-датчиком для домашних животных, кофейня-кондитерская, аналогов которой в округе нет, и даже умная разделочная доска, которая облегчит труд ценителей домашней кухни! Участники подробно рассказали об уникальности своих продуктов и услуг, проанализировали конкурентов, выделив при этом свои преимущества, недостатки и оценив возможные риски, представили на суд экспертов и финансовую модель, указав себестоимость товара/услуги, затраты и доходную часть от реализации.

Оценивали работу участников: начальник отдела развития предпринимательства Управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова, заместитель директора Историко-культурного центра «Старый Сургут», руководитель арт-резиденции «Квартира» Ольга Сидорова и начальник научного отдела СурГУ Руслан Ахметов. Старшие же преподаватели кафедры финансов, денежного обращения и кредита Института экономики и управления СурГУ Ирина Смирнова, Мария Цыкура – выступили наставниками всех команд.

- Итоги конкурса превзошли ожидания. Порадовало наличие креативных и нестандартных идей для бизнеса, которые можно реализовывать уже здесь и сейчас. Для себя лично, отметил пару проектов, в которых технологии имеют хороший потенциал для регистрации результатов интеллектуальной деятельности, – сказал Руслан Ахметов.

По результатам стартап-поединка определилась тройка лидеров: I место завоевала команда личностного Rost'a с проектом «Fast parking» – это некая нейронная сеть – помощник для водителей, на II месте проект с программным обеспечением «V-light» и виртуальная игра «TRAM», III место разделили школа кайтинга и проект «Визуальная новелла на заказ».

- Моя цель не победить, а доказать самому себе, что преград не существует. Однако всего бы этого не было, если бы не моя команда и наш преподаватель Мария Цыкура. Заинтересованность и энтузиазм – залог качественной работы! Что же касается проекта, то он посвящен актуальной на сегодняшний день теме свободных парковочных мест. Мы предлагаем решить эту проблему за счет нейронных сетей, которые в автоматическом режиме будут обрабатывать видеоматериал и передавать данные с сервера в приложение пользователя. Сейчас нейронная сеть протестирована и находится на стадии установки на сервер, а само приложение дорабатывается. Кроме того, ведутся активные переговоры с администрацией города о тестировании его на камерах «Умного города», – говорит капитан команды-победителя Ростислав Сазиков.

Всем участникам были вручены сертификаты о включении проектов в акселератор Сургутского госуниверситета, где эксперты будут сопровождать, консультировать команды на всех этапах реализации идей, а также проекты пройдут необходимую экспертизу. Итогом всего этого должен стать реальный бизнес и выход его на рынок товаров и услуг.

- СурГУ в этом году уже провел и будет продолжать проводить встречи с успешными предпринимателями, где студенты смогут получить не только опыт, но и ценные советы для продвижения своей бизнес-идеи, образовательный интенсив «предпринимательский трек», где можно прокачать необходимые компетенции, деловая игра «Я в бизнесе», а весной следующего года запланирован «Бизнес-пикник СурГУ» и «Ярмарка бизнес-проектов», где будет уникальная возможность продать свой продукт потенциальным инвесторам, – резюмирует руководитель проекта «Стартап-студия», начальник отдела молодежных инициатив СурГУ Нина Севрюгина.