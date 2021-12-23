В 2021 году больше 1000 сургутян пострадали из-за мошенников

Сургутяне стали меньше попадаться на уловки мошенников, но терять больше денег из-за обмана. Так, по информации управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов местной мэрии, число обращений в полицию по данной проблеме сократилось на 25%.

«За 2021 год зарегистрировано больше 1100 пострадавших из-за дистанционных аферистов. Тем не менее, люди продолжают переводить злоумышленникам крупные суммы и не обращать внимание на это нельзя. Администрация проводит информационно-просветительскую работу, использует аудиосообщения в автобусах и перед сеансом кино, в школах изучается информационная грамотность, гражданам раздают листовки», – подчеркнул глава ведомства Дмитрий Печенкин.

По данным сургутской полиции, практически за весь год местные жители отдали более 180 миллионов рублей. В 2020 данная сумма была меньше на 50 млн. Чаще всего злоумышленники используют старые методы – звонки якобы от силовиков и сотрудников банков.

«Уровень раскрываемости составляет 20%. Сложность поимки преступника в том, что мошенники находятся в других регионах, регистрируются под другими именами в соцсетях, используют IP-телефонию, придумывают более изощренные способы. Надо помнить, что просто так ни полицейские, ни служба безопасности банка звонить не будет», – рассказал начальник отделения ОУР УМВД России по Сургуту старший лейтенант полиции Ильдар Хафизов.

Представитель Сбербанка Владимир Бердник отметил, что защита граждан от аферистов лежит не только на плечах администрации и силовиков. Так, большинство попыток завладеть деньгами людей блокируются центром безопасности. В сумме эти меры дали снижение роста числа жертв.

«В пандемию был практически одиннадцатикратное увеличение мошеннических звонков, сейчас темпы роста поубавились. Если человек приходит оформлять кредит, мы используем стресс-тест. Например, спрашиваем, на что пойдут деньги, не звонили ли подозрительные личности. Обычно человек теряется, не может точно ответить. На этом этапе его еще можно спасти от мошенника», – прокомментировал Бердник.