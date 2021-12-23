Стали известны даты, когда ученики школ Сургута будут отдыхать

Сургутские школьники выйдут на каникулы со следующей недели. Отдых у детей продлится до 9 января. Об этом сообщили представители администрации города.

«С решением заседания рабочей группы медицинского, социального и противоэпидемиологического обеспечения оперативного штаба, в рамках приказа департамента образования и молодежной политики Югры, издан приказ, в котором рекомендовано изменить каникулярный период. То есть, считать каникулы с 27 декабря», – и.о. директора департамента образования Анна Хотмирова.

В администрации подчеркнули, что те темы, которые ученики не успели изучить, педагог может перенести на новую четверть. Проверочные и контрольные работы, по информации ведомства, в большинстве своем пройдены и итоговые оценки проставлены.

Ранее эту рекомендацию уже предлагал директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. На одном из брифингов чиновник отметил, что мера не связана с коронавирусом, в большей степени решение принято из-за роста заболевших ОРВИ. Хотмирова отчасти согласилась с коллегой: «Ситуация в Сургуте не критичная, но ее необходимо поддерживать. В целом, поддержу Алексея Анатольевича, это ни в коем случае не ковид».

На проведение утренников для школьников раннее начало каникул не повлияет, однако необходимо соблюдать противопандемийные меры.