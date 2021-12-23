График работы пунктов вакцинации в Сургуте с 31 декабря по 9 января

Жители Сургута смогут привиться от коронавируса в канун Нового года и на протяжении зимних каникул. Пункты вакцинации будут открыты с 31 декабря по 9 января. Новый график работы публикует пресс-служба администрации города:
ТРЦ «Сити Молл» (Югорский тракт, 38).
31.12.21: 11.00 - 18.00
02.01.22 - 08.01.22: 12.00 -18.00;
09.01.22: 11.00 - 20.00
ТРЦ «Союз» (30 лет Победы, 46).
03.01.22-06.01.22/08.01.22. -09.01.22: 10:00-15:00
ТЦ «Росич» (ул. Геологическая, 10)
03.01.22-06.01.22/ 08.01.22-09.01.22: 10:00-15:00.
ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1)
31.12.21: 11:00-16:00
02.01.22 - 09.01.22: 11:00 16:00
ТРЦ «Агора» (ул. Профсоюзов, 11).
31.12.21: 11:00-15:00
04.01.22 - 09.01.2022: 11:00-16:00
Ж/Д вокзал, медицинский пункт (ул. Привокзальная, 23)
Круглосуточно
Депо Ж/Д вокзала (ул. Западная, 1)
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