Депутатские комиссии обсудили бюджет Сургутского района на 2022 год

Самой важной темой к концу года стал бюджет на следующий год: его обсудили на заседании депутатских комиссий парламентарии Сургутского района. Подсчет денег — вопрос не только математики, но и философии: определения приоритетных направлений развития. Судя по всему, в Сургутском районе делают ставку на будущее — а именно, на молодежь: более половины бюджета муниципалитета в итоге определено на развитие сферы образования.

Деньги есть: депутаты и чиновники администрации делили порядка 13 миллиардов рублей (что несколько превышает прошлогодние цифры — в основном, благодаря поступлениям из регионального и федерального бюджетов). Тратить тоже есть куда — на 2022 год в планах муниципалитета стоит большое обновление 46 образовательных учреждений, в том числе и школ, и детских садов: на эти цели выделено порядка 38 миллионов рублей. Лидирует здесь Лянтор, где в ремонтах нуждаются ясли-сад, детско-юношеская спортивная школа и средняя школа №6. «Говоря о последнем объекте — будут ремонтироваться инженерные сети, осветительные, это актовый зал, спортзал, вестибюль и ремонт пищеблока», — отмечает депутат Людмила Емелева.

К образовательной сфере примыкает спортивная: по словам председателя думы Валентина Полторацкого, здесь упор делается не только на ремонт существующих объектов, но и на строительство новых. «В следующем году в Угуте планируется построить крытый хоккейный корт со спортивной площадкой, а на базе «Атланта» в Солнечном переоборудуют стадион для восстановительных тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья, — говорит спикер. — В 2023 году в Федоровском и Белом Яре должны появиться бассейны, а в Лянторе — большой спортивный комплекс с универсальным залом».

Еще одна серьезная статья расходов, которую обсудили парламентарии и чиновники — строительство и жилищно-коммунальный комплекс. Обе сферы требуют ежегодного обновления — и в 2022 году только на коммуналку депутаты согласились распределить порядка 200 миллионов рублей, что больше, чем в прошлом году. О том, на какие цели пойдут эти средства, рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина. В поле внимания — поселок Солнечный, где идет активное строительство многоквартирных домов, а также другие поселения, ждущие ремонтов инфраструктурных объектов. «Мы закончим реконструкцию котельных Сытомино и Лямина, продолжим реконструкцию водоочистных сооружений», — поделилась планами представитель администрации.

Говоря о планировании, депутаты затронули не только вопросы распределения бюджета на ближайший год: после того, как эти вопросы были решены, парламентарии и чиновники заглянули в более отдаленной будущее, приняв ряд документов, которые будут регулировать «денежный вопрос» в течение пяти лет: в их числе — Стратегия развития муниципального образования до 2030 года, а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений района.