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​Сургутяне продолжают жаловаться на помойку во дворах

«Югра-Экология» посоветовала разобраться с управляющей компанией из-за помоек около подъездов

​Сургутяне продолжают жаловаться на помойку во дворах
Фото: vk.com/kinform

Сургутяне вновь жалуются на переполненные баки возле подъездов. В этот раз выразили недовольство жители дома по улице Тюменский тракт, 8.

«Тюменский тракт дом, 8. Третий подъезд. Образовалась помойка возле нашего подъезда. Нормально не выйти, все завалено мусором и все баки стоят возле нас. Звонили неоднократно в УК, говорят им так удобно. Куда обратиться чтобы убрали весь этот срач?» – написали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

В свою очередь, «Югра-Экология» прокомментировала, что причину нахождения контейнеров около подъезда следует узнавать у управляющей компании этого дома. «По вашему адресу контейнеры от ТКО очищены. Так как в этом доме мусоропровод, дворники вашей управлении компании должны выкатывать контейнеры к приезду мусоровоза, а после очищения закатывать обратно, поэтому причину нахождения контейнеров на лестнице обсуждать вам необходимо с вашей управляющей компанией», – сообщил под записью оператор, отметив, что вывоз мусора производится с 7 до 23 часов.

Ранее, в октябре, жители этого же района жаловались на переполненные мусорные баки. Тогда представитель компании «Югра-Экология» назвал основную причину несвоевременной уборки – невозможность проехать во двор из-за припаркованных машин около мусорок.


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Сегодня в 19:19, просмотров: 141, комментариев: 0
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