В Сургуте 100 лет исполнилось участнице обороны Ленинграда

В Сургуте накануне, 20 декабря, 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Хана Мордуховна Дворкина.

Когда началась война, 19-летняя Хана училась в Ленинграде в институте инженеров железнодорожного транспорта. С сентября 1941 по февраль 1942 года она участвовала в обороне города, а затем была эвакуирована в Новосибирск, где трудилась в тылу.

«Не помню, как долго мы рыли противотанковые рвы, но однажды нас днем обстрелял вражеский самолет-разведчик», - вспоминает Хана Мордуховна.

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После войны Хана Дворкина завершила учебу в институте, затем работала в Володарске Горьковской области. В 1989 году переехала на постоянное место жительство в Сургут.