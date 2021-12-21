Студентка СурГПУ Анастасия Кармаева победила в национальной премии «Студент года»

Студентка Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) Анастасия Кармаева победила в российской национальной премии «Студент года-2021» в спортивной номинации. На ее счету победы и призовые места первенств УФО и ХМАО по спортивной борьбе и кудо, а также чемпионата России по смешанному боевому единоборству. Результаты премии объявили 20 декабря в прямой трансляции в социальных сетях.

«Ранее 11 представителей СурГПУ взошли на пьедестал окружного конкурса «Студент года Югры», победители в 100% составе (9 человек) прошли отбор в финал РНП», – рассказали в пресс-службе СурГПУ.

Национальный конкурс среди образовательных организаций высшего образования проходил с 13 по 18 ноября в онлайн-режиме. Участники номинации «Спортсмен года» прошли четыре испытания: самопрезентация, мастер-класс, тестирование "Научные достижения России" и компетентностную игру.