В Сургуте мать и дочь ушли из дома и пропали

В Сургуте объявлены поиски 32-летней Олеси Колесниковой и ее 8-летней дочери Марины. Как сообщили в организации «Поиск пропавших людей – Югра», мать и дочь пропали почти месяц назад, однако информация об этом поступила волонтерам только сейчас.

«Почти месяц как ушли из дома, без теплых вещей», - говорится в сообщении добровольцев.

Уточняется, что 23 ноября женщина ушла вместе с девочкой из садового товарищества «Крылья Сургута» по ул. Озерная, 11. В последний раз их видели на ул. Космонавтов, 21 в поселке Солнечный.

«Желающие помочь в поиске могут распечатать ориентировку и разместить в поселках Белый Яр, Солнечный, Барсово, остановки УБР, автовокзал, в магазинах при садовых товариществах и дачных кооперативах», - говорится в сообщении волонтеров.