Заместителем главы Сургута по ЖКХ может стать новый директор Горводоканала

На пост заместителя главы Сургута по жилищно-коммунальному хозяйству рассматривали кандидатуру директора Горводоканала Сергея Агафонова. Об этом siapress.ru сообщили информированные источники.

Сергей Агафонов назначен директором Горводоканала в мае 2021 года. Он приехал в город из Ставрополя, где занимал должность заместителя гендиректора МУП «Водоканал».

На данный момент у главы Сургута Андрея Филатова шесть заместителей. Информацию о назначении нового в управлении массовых коммуникаций города официально не подтверждают.