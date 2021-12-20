24 декабря на комитете думы Сургута решат судьбу УК «ДЕЗ ЦЖР»

Судьбу сургутской УК «ДЕЗ ЦЖР» буду решать уже на этой неделе: в пятницу, 24 декабря, назначен комитет. Его инициатором выступил депутат Владимир Болотов.

«Нужно понять, что сейчас происходит, и насколько сургутяне могут спокойно уйти на новогодние праздники, в то время как жилой фонд «ДЕЗ ЦЖР» будет обеспечен коммунальными услугами, за которые люди платят соответствующие платежи», – рассказал председатель думы Максим Слепов во время брифинга для журналистов.

Напомним, что ранее директор управляющей компании сообщил корреспонденту siapress.ru, что реорганизация связана с налоговыми вопросами. Собственники квартир должны будут сами выбрать новую коммунальную организацию.