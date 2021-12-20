16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2947   EUR  83,6187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Банкротство «ДЕЗ ЦЖР» обсудят в эту пятницу

24 декабря на комитете думы Сургута решат судьбу УК «ДЕЗ ЦЖР»

Банкротство «ДЕЗ ЦЖР» обсудят в эту пятницу
Фото: pexels.com

Судьбу сургутской УК «ДЕЗ ЦЖР» буду решать уже на этой неделе: в пятницу, 24 декабря, назначен комитет. Его инициатором выступил депутат Владимир Болотов.

«Нужно понять, что сейчас происходит, и насколько сургутяне могут спокойно уйти на новогодние праздники, в то время как жилой фонд «ДЕЗ ЦЖР» будет обеспечен коммунальными услугами, за которые люди платят соответствующие платежи», – рассказал председатель думы Максим Слепов во время брифинга для журналистов.

Напомним, что ранее директор управляющей компании сообщил корреспонденту siapress.ru, что реорганизация связана с налоговыми вопросами. Собственники квартир должны будут сами выбрать новую коммунальную организацию.


нравится (0) не нравится (0)
20 декабря в 21:31, просмотров: 323, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте уволился водитель автобуса, откуда выгнали подростка с ДЦП 1403
  2. ​Имущественные налоги: что и как платить? 979
  3. Югорского бизнесмена отправили в суд за сокрытие налогов 817
  4. В Сургуте Дед Мороз и Снегурочка попросились в Москву вслед за Белкой 773
  5. Депутаты Сургута утвердили самый большой бюджет за всю историю города 705
  6. Эксперт объяснила, почему в северных городах бездомные собаки агрессивнее 694
  7. У собаки, ночевавшей в теплой остановке Сургута, нашелся пес-«близнец» 632
  8. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 627
  9. ​Стало известно, сколько непривитых россиян хотят получить QR-код по антителам 573
  10. В Югре от ковида за сутки умерли шесть человек 520
  1. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 8851
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 5513
  3. ​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании 5390
  4. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 4051
  5. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 3838
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3153
  7. ​Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео 3153
  8. Лариса Белоцерковцева: Заболевание беременных женщин ковидом в России оказалось катастрофическим 2989
  9. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 2647
  10. ​В Нижневартовске вычислили водителя, который «уложил» пластиковые ограждения на дороге 2630
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 9577
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9446
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 8851
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8743
  5. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 8572
  6. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8495
  7. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8487
  8. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8406
  9. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7797
  10. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7731

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика