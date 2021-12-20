Мэрия Сургута опровергла дефицит средств на питание школьников

Депутаты Сургута прокомментировали возможное подорожание горячего питания для школьников. Так, ранее этот вопрос поднимался во время слушаний – цены на продукты растут, разницу, возможно, придется оплачивать родителям учеников самостоятельно.

«Мы понимаем, почему образовался этот вопрос – все видят, как идет подорожание продуктов. Но начальная школа полностью закрыта за счет субсидий из городского бюджета. Что касается старшеклассников, дети также будут получать порции в соответствии с меню», – прокомментировал председатель думы Максим Слепов во время брифинга для журналистов, отметив, что в администрации пока никто не говорит о дефиците средств на питание учеников.

Этот вопрос будет вновь рассмотрен на комитете в феврале.