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Депутаты Сургута утвердили самый большой бюджет за всю историю города

Бюджет развития Сургута на 2022 год принят на заседании местной думы

Депутаты Сургута утвердили самый большой бюджет за всю историю города
Фото: Дума Сургута

В думе Сургута утвердили бюджет на 2022 год. По уточненным данным, в предстоящем году город планирует получить 35,4 млрд рублей доходов. Это на 2,5 млрд больше, чем в уходящем. Причем 64% от этой суммы пойдет на образование, культуру, спорт и другие социальные сферы. Отмечается, что этот бюджет – самый большой за историю города.

«Действительно, сегодня бюджет Сургута впервые за много лет можно назвать бюджетом развития. То есть все заложенные дополнительные средства – и концессия, и развитие инфраструктурных проектов, в том числе подготовка площадки под строительство НТЦ – это софинансирование из окружного бюджета. Для нас это важно. В Сургуте появятся новые возможности для развития», – прокомментировал председатель думы Максим Слепов.

На заседании также присутствовал мэр Сургута Андрей Филатов. По его словам, благодаря утвержденному бюджету, со следующего года можно начать реализовать инфраструктурные проекты и НТЦ.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 479, комментариев: 6
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 16:27
"Собачий бюджет"! Для людей нет ничего там.. Для собак - да!
На все "гражданское общество" города в разы меньше чем на четвероногих друзей!
ieroglif8
Сегодня в 16:29
Вот бы поподробнее.
Сергей Б Albert Leonov
Сегодня в 16:47
Четвероногие друзья – это ты имеешь ввиду чиновников?
Сергей Б
Сегодня в 16:52
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Александр Наумов
Сегодня в 16:58
Прокуратура сделала замечание за пиар мера Сургута в 100 лямов в год. эта инфа с югорского медиасайта и с рбк. Так что можно смело сказать 50-60% бабла раскидают по карманам. наши доблестные власти.
Сергей Б
Сегодня в 17:09
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
6xz34e
Сегодня в 17:42
Уважаемый Альберт! Всё наши вопросы с вами остались на бумаге. У них одна песня... "Мы вас услышали!!! "" Счастье"построили, теперь НТЦ взял финансовую эстафетную палочку.
Сергей Б 6xz34e
Сегодня в 17:59
Не… Комарова говорит: мы же здесь, мы же вас не бросаем!
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