Бюджет развития Сургута на 2022 год принят на заседании местной думы

В думе Сургута утвердили бюджет на 2022 год. По уточненным данным, в предстоящем году город планирует получить 35,4 млрд рублей доходов. Это на 2,5 млрд больше, чем в уходящем. Причем 64% от этой суммы пойдет на образование, культуру, спорт и другие социальные сферы. Отмечается, что этот бюджет – самый большой за историю города.

«Действительно, сегодня бюджет Сургута впервые за много лет можно назвать бюджетом развития. То есть все заложенные дополнительные средства – и концессия, и развитие инфраструктурных проектов, в том числе подготовка площадки под строительство НТЦ – это софинансирование из окружного бюджета. Для нас это важно. В Сургуте появятся новые возможности для развития», – прокомментировал председатель думы Максим Слепов.

На заседании также присутствовал мэр Сургута Андрей Филатов. По его словам, благодаря утвержденному бюджету, со следующего года можно начать реализовать инфраструктурные проекты и НТЦ.