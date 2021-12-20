Волонтеры ищут дом для Беляши – «близнеца» знаменитой собаки из теплой остановки Сургута

В истории бездомной белой собаки, которая жила на теплой остановке «Парк За Саймой», появились новые подробности. Ранее сообщалось, что волонтеры забрали животное на передержку, а затем нашли ему новый дом в Москве. Но, как оказалось, изначально добровольцы забрали с улицы не эту собаку, а ее «близнеца» - псы оказались очень похожи.

Тогда волонтеры возобновили поиски собаки с остановки – ее нашли рядом с бассейном «Олимп» и назвали Белкой, пишет «О, Сургут!». В минувшие выходные Белка отправилась в Москву – в столице для нее нашлась хозяйка. Поиски дома для Беляши, «близнеца» знаменитой Белки, пока продолжаются. Познакомиться с ней можно на прогулках выходного дня в Центре помощи бездомным животным «Переправа».