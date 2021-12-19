В ДТП на трассе в Сургутском район погиб человек

Утром в воскресенье, 19 декабря, на трассе «Сургут – Сайгатино» в ДТП погиб человек. Авария произошла около 7.40. По предварительным данным, виновником ДТП стал 24-летний водитель автомобиля ToyotaCamry.

«24-летний житель Сургута, управляя автомашиной ToyotaCamry, в нарушении п. 10.1 ПДД РФ не выбрал безопасную скорость движения, выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем LadaGranta, под управлением водителя 1969 года рождения. В результате ДТП от полученных травм водитель автомобиля Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.