В Сургуте мужчина напал на приятеля с ножом

Сургутская полиция разбирается в деталях недавнего ЧП: 16 декабря вечером мужчина набросился на своего приятеля с ножом в ходе конфликта. Как передают «Сургутинтерновости», обошлось без тяжелых последствий, у пострадавшего лишь царапина. Однако полицейские начали проверку по факту ножевого ранения — выясняют причины конфликта и делают выводы о целесообразности возбуждения уголовного дела.