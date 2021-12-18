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​Сургутян позвали украшать город к Новому году

Конкурс на новогоднее оформление города стартовал в Сургуте

​Сургутян позвали украшать город к Новому году
Фото: pixabay.com

Традиционный творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Сургуте: департамент архитектуры и градостроительства накануне объявил четыре номинации. Это «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории», «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшая новогодняя горка», «Лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта».

«Участие в конкурсе могут принять как жители города, украсившие свои дома и дворы, так и трудовые коллективы, оформившие к Новому году территории и здания, — комментируют в администрации Сургута. — Для этого необходимо по 24 декабря выполнить наружное новогоднее оформление объекта, в том числе: фасада (либо отдельной части здания: участка фасада, входной группы, наружных витрин); территории или участка; новогодней ёлки; горки; транспортного средства (пассажирских перевозок) и направить в департамент архитектуры и градостроительства заявку об участии в конкурсе на адрес электронной почты: zaharova_ee@admsurgut.ru (с пометкой «КОНКУРС»)».

Организаторы подчеркивают, что новогоднее оформление нужно выполнить с использованием креативных дизайнерских и художественных решений, выразительных цветовых и световых приемов. Вот, например, требования к установке елки: ее следует поставить на открытом участке территории, она должна быть не ниже трех метров.

Итоги подведут в канун Нового года, победителям обещают призы и дипломы. А более подробно о проведении конкурса можно прочитать в этом документе.


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18 декабря в 14:21, просмотров: 1560, комментариев: 0
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