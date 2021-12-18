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​Сургут с Тюменью приписали к Европе

Тюмень и Сургут названы в числе самых быстрорастущих городов Европы

​Сургут с Тюменью приписали к Европе
Фото: siapress.ru

Сразу два города в Западной Сибири внезапно оказались в Европе: Тюмень и Сургут вошли в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы по признаку прироста населения. В списке, который опубликовало информационное агентство ПРАЙМ, на первой строке — подмосковная Балашиха со среднегодовым темпом роста населения в 2020-2025 годах в 2,01 процента. Чуть ниже результат у Тюмени — 1,88 процента, а Сургут, замыкающий десятку, может похвастаться результатом 1,17 процента.

Характерно, что в списке не так много собственно европейских городов: в первой пятерке и вовсе только только два — албанский Тирано и норвежский Осло, замыкает топ-5 Сочи.

Рейтинг, составленный порталом Visual Capitalist на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista, был опубликован еще в сентябре — но заметили его только сейчас, и не кто-нибудь, а полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, рассказавший о нем накануне в ходе пресс-конференции.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 109, комментариев: 0
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