С недостроенным домом ЖК «Любимый» в Сургуте вновь возникли сложности

Компания «Столица» не справляется с графиком работ, представленный правительством, по завершению дома в ЖК «Любимый» в Сургуте. В здание не подано тепло, застройщик не приступил к благоустройству прилегающей территории, не завершены остекление фасада и внутренняя отделка.

«В соответствии с постановлением правительства автономного округа утвержден план-график работы с проблемными объектами, потерпевшими дольщиками. Ну и, судя по результатам, скорее всего, мы не справимся с планом-графиком. Исходя из этого, будем и построим сегодня свою работу», – передает «Сургут 24» слова губернатора округа Натальи Комаровой.

Напомним, что застройщик должны закончить работы к 2023 году. Инвестор взялся достроить проблемный дом, который недобросовестный застройщик ООО «ДЭП» должен был сдать ещё в 2016 году.