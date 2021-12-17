МИД Киргизии: в результате ЧП с газом в Сургуте пострадали трое граждан страны

При взрыве газа в автомастерской Сургута пострадали три гражданина Киргизии, сообщили в МИД страны. По данным ведомства, их состояние «оценивается как среднее». Все они госпитализированы в ожоговый центр Сургута.

«По предварительной информации, среди пострадавших значатся три гражданина Кыргызской Республики», - цитирует сообщение киргизского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, вечером 15 декабря в автомастерской по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей в Сургуте произошел взрыв. Пострадали 11 человек, 8 из них госпитализированы с ожогами разной степени. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». По данным источников ТАСС в экстренных службах региона, причиной инцидента стала разгерметизация газового оборудования.