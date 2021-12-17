Волонтеры просят помочь в поисках пропавшей сургутянки

В Сургуте и районе ищут девушку 2003 года рождения, которая ушла утром из дома по адресу Республики, 67 и больше не выходила на связь. Волонтеры сообщают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи, так как долгое время не принимала лекарства.

Приметы: худощавого телосложения, рост примерно 155 сантиметров, широкий нос, карие глаза.

Была одета в сиреневую шапку с черным орнаментом, черный пуховик.

Всех, кто знает о местоположении девушки, просят обратиться в полицию или к руководителю поисковых работ по телефону 89822180390.