Мать подростка с ДЦП, которого вызнали из автобуса в Сургуте, приняла извинения кондуктора

Кондуктор из Сургута, которая выгнала подростка с ОВЗ из автобуса, извинилась перед его мамой. Об этом горожанка заявила у себя на странице в социальных сетях.

«Утром мне позвонил директор и передал трубку кондуктору для извинений, я приняла их. Для меня разговор был нелегким, для нее еще тяжелее. Во всей ситуации виноваты все: и кондуктор, и водитель, и руководителей (глава СПОПАТА – прим.ред.)», – написала у себя в Инстаграме женщина.

Мать подростка добавила, что она лично получила извинения от директора СПОПАТа и информацию о том, что сотрудник уволен. Однако, по мнению сургутянки, ей важна лишь то, как другие будут исполнять свои обязанности: «Уволят одного, придет другой. Моя задача не в том, чтобы отстранили кондуктора, а чтобы все качественно выполняли свою работу».

Напомним, что инциденту придали огласку после публикации ролика в социальных сетях. Глава города Андрей Филатов, а также сотрудники следственного комитета и прокуратуры проводили свою собственную проверку по данному факту. Кондуктора, оказавшегося в центре конфликта, уволили, водитель автобуса получил выговор.