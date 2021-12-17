16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5708   EUR  83,1571  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

Григорий Невоструев: «Реанимировать здание на Маяковского реально»

Мэрия Сургута рассказала обо всех нюансах переезда чиновников на Маяковского

Григорий Невоструев: «Реанимировать здание на Маяковского реально»
Фото: Юрий Семенков

Замглавы Сургута по горхозяйству Григорий Невоструев во время пресс-конференции прокомментировал переезд чиновников в здание на Маяковского, 15, откуда служащие съехали в 2014 году из-за аварийности объекта. Он отметил, что при обследовании объекта, составлении техзадания и оценке специалистов оказалось, что найти решение возможно:

«На моей практике было такое, что приходим на объект с одними экспертами, которые дают свою оценку стоимости реконструкции, другие специалисты видят иное решение проблемы, более простое и дешевое. То есть, реанимировать здание реально. Предварительно оценка такая», – заявил Невоструев.

Кроме того, при сравнении предварительных подсчетов затрат на аренду и ремонт, выяснилось, что ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина, 11. Также немаловажным фактором стало комфортное расположение госслужащих:

«По схеме размещения, которую мы представили на комитете думы, получается более компактно. Это важно для нас. Не секрет, что перемещение по городу на транспорте занимает много времени и затрудняет коммуникацию, оборот документов и прочие задачи», – добавил замглавы.

У журналистов также возник вопрос о том, не вырастет ли стоимость проекта из-за расширения парковки – переезд планируется для работников департаментов образования и городского хозяйства, что может вызвать транспортный коллапс в соседних дворах.

«Естественно, помимо оценки капремонта мы смотрим, какое количество транспорта потребуется, так как часть сотрудников пользуется служебным. Но это несколько людей. В любом случае, ДИЗО эти расчеты проводил», – заключил Невоструев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:46, просмотров: 308, комментариев: 2
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 14:40
Реанимировать здание на Маяковского оказывается реально, но 7 предыдущих лет при обследованиях объекта, составлении техзаданий и оценках специалистов казалось, что найти решение невозможно.
Румпельштильцхен Iriska
Сегодня в 15:29
7 лет назад владелец здания на Гагарина очень обрадовался подарку судьбы, арендная плата за это время 2 раза уже окупила стоимость его стоимость.
"ввести здания на улице Маяковского стоит около 50 миллионов, что сопоставимо с перспективными расходами на съем офисов на Гагарина" 50 лямов в год на аренду и 50 лямов чтобы еще лет 20 как-минимум пользоваться, кончно "сопоставимо" )))
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Строительство сургутского театра «Петрушка» можно реализовать через концессию, но есть нюансы 918
  2. Utair начал переводить самолеты в российский реестр 881
  3. ​Ремонт клуба в деревне Сайгатиной продолжат в 2022 году 857
  4. Главврач ОКБ: в Ханты-Мансийске наблюдается снижение заболеваемости ковидом 803
  5. СМИ: в Госдуму внесут законопроект об электронном голосовании на выборах 718
  6. Депутат подозревает мэра одного из городов Югры в неформальных связях со своей подчиненной 699
  7. ​В Югре поставили заслон «омикрону» 530
  8. ​В интеллектуальную транспортную систему Сургута вложат 400 млн рублей, но пробки останутся 524
  9. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 493
  10. ​«Давай выйдем!»: депутаты Госдумы устроили потасовку во время заседания // ВИДЕО 465
  1. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 7787
  2. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 5613
  3. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 5403
  4. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 3672
  5. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3637
  6. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3630
  7. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3501
  8. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 3484
  9. Один из нижневартовских адвокатов погиб, врезавшись на снегоходе в сугроб 3101
  10. ​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками 2655
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 10086
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9315
  3. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 8504
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8427
  5. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8242
  6. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 7796
  7. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 7787
  8. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7432
  9. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7358
  10. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 7125

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика