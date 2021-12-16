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​Директор СПОПАТ принес извинения ребенку, которого выгнали из автобуса

После инцидента с ребенком-инвалидом в СПОПАТ проходят проверки

​Директор СПОПАТ принес извинения ребенку, которого выгнали из автобуса
Фото: instagram.com/filatov_surgut

Директор СПОПАТ Игорь Артеменко принес извинения мальчику, которого выгнали из автобуса в Сургуте, и его родителям.

«Через десять минут после публикации видео по команде главы города было инициировано служебное расследование. В ходе служебного расследования было установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. Кондуктор уволен, по работе водителя проводится служебная проверка. От себя лично и от лица СПОПАТ приношу извинения мальчику и его родителям», - сказал Игорь Артеменко.

Инцидент произошел 10 декабря. 14-летний подросток с ДЦП ехал на автобусе №11. Он не успел подойти к двери на своей остановке и доехал до конечной, а когда попросил водителя вернуться, кондуктор выгнала парня из автобуса.

Проверку по факту происшествия проводят следователи и прокуратура.

Уже известно, что водителю объявлен выговор, а с сотрудниками СПОПАТ проведены беседы о правилах поведения с пассажирами общественного транспорта.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 177, комментариев: 0
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