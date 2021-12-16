Число пострадавших при взрыве в Сургуте выросло, возбуждено уголовное дело

После взрыва в автомастерской по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей на улице 30 лет Победы в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По версии следствия, происшествие случилось из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования.

«В результате происшествия обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции, а также 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии», - рассказал представитель ведомства Денис Волощенко.

Напомним, взрыв произошел около 18.00 в среду, 15 декабря. На месте происшествия работал корреспондент siapress.ru. Фоторепортаж с места происшествия здесь.