Часть услуг сургутских ДИЗО и ДАиГ вскоре можно будет получить электронно

Некоторые услуги сургутских департамента архитектуры и градостроительства и департамента имущественных и земельных отношений перейдут в цифровой формат. Так, через Госуслуги горожане смогут получить помощь в ДАиГ по 10 направлениям, в ДИЗО – по 12.

«Указом президента утверждена стратегически цифровая трансформация все муниципальные услуги и увеличение доли социально значимых массовых госуслуг, мы к этой работе приступили. Минцифры с окружным департаментом информационных технологий сейчас прорабатывают с мая этого года техрешения, которые позволят перевести ряд услуг в цифровой вид», – рассказал председатель комитета по управлению имуществом Виталий Шаров.

На сегодняшний день для получения большинства услуг можно подать заявления только по почте или через обращение в МФЦ. Три направления ДИЗО в режиме тестирования уже можно увидеть на портале Госуслуг – по ним приняли больше 200 обращений.

«Все заявления рассмотрены в установленные сроки, информация сургутянам предоставлена», – прокомментировала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.