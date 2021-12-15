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ДИЗО и ДАиГ Сургута уходят в «цифру»

Часть услуг сургутских ДИЗО и ДАиГ вскоре можно будет получить электронно

ДИЗО и ДАиГ Сургута уходят в «цифру»
Фото: myseldon.com

Некоторые услуги сургутских департамента архитектуры и градостроительства и департамента имущественных и земельных отношений перейдут в цифровой формат. Так, через Госуслуги горожане смогут получить помощь в ДАиГ по 10 направлениям, в ДИЗО – по 12.

«Указом президента утверждена стратегически цифровая трансформация все муниципальные услуги и увеличение доли социально значимых массовых госуслуг, мы к этой работе приступили. Минцифры с окружным департаментом информационных технологий сейчас прорабатывают с мая этого года техрешения, которые позволят перевести ряд услуг в цифровой вид», – рассказал председатель комитета по управлению имуществом Виталий Шаров.

На сегодняшний день для получения большинства услуг можно подать заявления только по почте или через обращение в МФЦ. Три направления ДИЗО в режиме тестирования уже можно увидеть на портале Госуслуг – по ним приняли больше 200 обращений.

«Все заявления рассмотрены в установленные сроки, информация сургутянам предоставлена», – прокомментировала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.


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15 декабря в 23:05, просмотров: 271, комментариев: 0
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