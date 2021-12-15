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СМИ: в Сургуте на СТО взорвался газовый баллон

8 сургутян пострадали при взрыве газового баллона на СТО

СМИ: в Сургуте на СТО взорвался газовый баллон

UPD:

Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео здесь

На станции СТО в Сургуте взорвался газовый баллон, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. В результате инцидента пострадало 8 человек и произошло обрушение крыши здания. По информации следственного комитета Югры, 6 работникам оказывается первая медицинская помощь, из них 2 госпитализированы. Отмечается, что мастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей.

«В 18:02 поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в СТО на улице 30 лет Победы. На момент прибытия экстренных служб горения не было, люди не находились внутри. По пострадавшим информация уточняется, скорая работает на месте инцидента», – передает пресс-служба МЧС.

По факту случившегося уже организована процессуальная проверка.


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Сегодня в 19:18, просмотров: 417, комментариев: 0
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