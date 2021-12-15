На центральной площади, проспекте Мира и площади Советов в Сургуте построили ледовые городки

В Сургуте завершается обустройство ледовых городков. Три общественных пространства уже готовы. Зимние забавы ждут горожан на центральной площади, проспекте Мира и площади Советов. Всего в городе будет девять новогодних площадок.

«Оставшиеся новогодние пространства подрядчики дорабатывают и планируют сдавать. Также продолжаем украшать город, насыщая его световыми элементами. Параллельно представители ТОСов создают праздничное настроение на дворовых территориях. Предприниматели помогают заливать катки. В этом году их планируется 13», - рассказал глава города Андрей Филатов на личной странице в социальной сети.

Завершить новогоднее оформление Сургута планируют во второй половине декабря.