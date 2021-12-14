Сургутскую спецшколу №2 проверяют после заявления воспитанника об изнасиловании

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело после заявления воспитанница сургутской спецшколы №2 о том, что его изнасиловали. Во время разговора с корреспондентом siapress.ru представитель пресс-службы ведомства заявил, что на сегодняшний день ведется расследование.

СМИ сообщают, что подростка изнасиловали еще летом. Якобы это сделал выпускник образовательного учреждения – таким образом школьник должен был расплатиться за проигрыш в карты. Об этом узнали родители жертвы.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин сообщил информационному агентству URA.RU о том, что в школу после признания ребенка была направлена специальная проверка, в которую вошли детский омбудсмен, психологи, полиция, сотрудники департамента образования.

«Проведено огромное количество опросов и психологических тестирований всех воспитанников и персонала. Исходя из данных тестирования, факт изнасилования не подтвердился, тем не менее, уголовное дело возбуждено, полиция работает», — подчеркнул Дренин.

Напомним, что это не первый скандал в стенах сургутской спецшколы №2. Так, жестокие выходки с издевательствами одного из воспитанников обсуждались во время заседания департамента образования и молодежной политики Югры с журналистами региона в 2017 году. Ученика приговорили к пяти годам колонии общего режима.