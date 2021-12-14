Проезд Мунарева в Сургуте подготовят к ремонту за 6,3 млн рублей

В 2022 году в Сургуте планируют оценить стоимость ремонта проезда Мунарева, который уже много лет претендует на звание самого разбитого в городе. Участок дороги в 540 метров от проспекта Комсомольского до улицы Мелик-Карамова в перспективе должны заасфальтировать и оборудовать 3-метровым тротуаром.

Однако в следующем году планируется выполнить только проектно-изыскательские работы. Из бюджета города на них выделят 6,3 миллиона рублей. Исполнителем, по результатам конкурса, определена компания ООО «Стройуслуга».

«В 2023 году планируем реализовать вопрос строительства проезда по итогам результатов проектирования и подготовки сметы», - сообщил депутат думы Югры Ринат Айсин.

Напомним, что проезд Мунарева нуждается в строительстве дороги уже много лет. Однако в последний раз срок благоустройства участка за ТЦ «Росич» перенесли из-за пандемии.