Сургутский спортсмен Максим Битаров занял первое место в борьбе правой рукой

Спортсмен спортивной школы №2 Сургутского района Максим Битаров одержал победу на прошедшем Чемпионате мира по армрестлингу среди юниоров в Румынии. Атлет выступал в весовой категории до 70 килограмм и завоевал «золото» в борьбе правой рукой и «»бронзу – левой.

«Поздравляю с отличным выступлением победителя Первенства мира по армрестлингу среди юниоров Максима Битарова и его наставника тренера сборной команды Сургутского района Тарлана Казимагомедова. Выражаю огромную благодарность спортсмену и тренеру за большой труд и показанный результат! Так держать!» - прокомментировал в социальных сетях директор МАУ «Районное управление спортивных сооружений» и депутат Сургутского района Алил Шахшаев.

Чемпионат мира по армрестлингу среди юниоров до 21 года проходил с 25 по 29 ноября. В нем участвовали спортсмены из 44 стран.

Напоминаем, что Максим Битаров принял участие в новом экстремальном шоу «Русский Ниндзя».