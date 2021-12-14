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Хлеб из «Магнита» притянул железку и внимание сургутян

«Магнит» проверяет хлеб в Сургуте после проданной с куском железа булки

Хлеб из «Магнита» притянул железку и внимание сургутян
Фото: vk.com/kinform

В Сургуте местный житель купил в супермаркете «Магнит» хлеб, из которого торчала железная деталь. Фото «удачной покупки» разлетелось по социальным сетям.

Представители магазина прокомментировали инцидент. По их словам, информация передана ответственным сотрудникам для выяснения обстоятельств.

«В целях недопущения возникновения подобных ситуаций работа с данной продукцией в магазинах Сургута взята на особый контроль, организованы выборочные дополнительные проверки товара. Покупатели при наличии пожеланий всегда могут обратиться напрямую в компанию: по телефону горячей линии, позвонив по единому номеру 8 800 200-90-02. В случае возникновения вопросов посетители также могут обратиться непосредственно к руководству магазина», – сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе торговой сети «Магнит».

Впрочем, большинство комментаторов встало на сторону супермаркета – многие сургутяне посчитали, что автор поста намеренно не рассказал о проблеме управляющему торговой точки, а унес булку домой:

«Вот такой косяк в хлебе нельзя не увидеть в магазине. Но, если он еще куплен в магазине, конечно, увидел человек, не указал на брак персоналу «Магнита», а принес домой чтобы сделать фото и засветиться в городском паблике. Фу таким быть!» – написал под публикацией местный житель Евгений М.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 460, комментариев: 2
Комментарии:
testimonium paupertatis
Сегодня в 11:16
Ну реально - увидел проблему, сообщи в магазине. А не играй дурачка.
Albert Leonov testimonium paupertatis
Сегодня в 11:55
Когда покупал хлеб, куда или на что смотрел??!
Трудно не заметить железяку..
Слава искал ...
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