В столкновении вахтового автобуса и легковушки в Сургутском районе погибла женщина

В понедельник, 13 декабря, в 21.40 на 51 километре автодороги «Сургут-Когалым» столкнулись автобус «Сургутнефтегаза» и легковой автомобиль компании Uber. В аварии погибла пассажирка легковушки. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя такси.

«По предварительным данным установлено, что 23-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь в сторону поселка Федоровский, в нарушение п.13.9 ПДД РФ, не предоставил преимущество, движущемуся по главной дороге автобусу Iveco, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От полученных травм пассажир легкового автомобиля, 64-летняя женщина, скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали», - сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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