Семья сургутянки, погибшей в GALLERY CLUB, будет добиваться более жесткого наказания для экс-директора

Родственники сургутянки, погибшей во время инцидента в GALLERY CLUB в 2018 году, намерены подать апелляционную жалобу: по их словам, наказание, которое присудили директору заведения, слишком мягкое. Об этом близкие умершей горожанки рассказали журналистам программы «Человек и закон».

«Вся наша семья находится в шоке от того, что вынесен такой приговор. Смерть моей дочери обесценилась до такой степени, что человек, который виноват в ее гибели, получил три года условно. Значит, нужно было, чтобы умерло много людей, чтобы наказать этого человека?» – поделилась мать погибшей девушки.

Напомним, что ранее владельцу ночного клуба, Семену Копайгоре, присудили три года условно с испытательным сроком в четыре года и запрет на работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях почти на три года. Кроме того, директор заведения должен выплатить штраф в размере 450 000 рублей.

Апелляционное слушание дела начнется в январе.