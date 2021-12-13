В тройном ДТП под Сургутом пострадали два человека

Сегодня днем в Сургутском районе на 50 километре дороги «Сургут-Нефтеюганск» у моста через Обь столкнулись три машины – «Рено», «Камаз» и «Лада». Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

По предварительной информации, 34-летний водителя «Рено», объезжавшего препятствие, занесло на дороге, из-за чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением мужчины 47 лет. В результате иномарку отбросило на проезжающую в попутном направлении «Ладу», за рулем которой был мужчина 1997 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено» и его пассажир 1977 года рождения получили травмы различной степени. На автомобиле скорой медицинской помощи они были доставлены в СКТБ», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение через мост регулируется.