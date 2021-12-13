В Сургуте зимние школьные каникулы начнутся с 29-30 декабря

Во всех школах Сургута зимние каникулы начнутся позже – с 29-30 декабря, в зависимости от решения каждого отдельного учреждения. Большинство родителей одобрили эту инициативу.

«Мы давали установку руководителям образовательных учреждений, что в нашей жизни бывают разные ситуации. Родители, условно говоря, запланировали свой отпуск заранее. Здесь все в индивидуальном порядке решается, и причин ограничивать выезд абсолютно нет. Система обучения позволяет разные технологии использовать, поэтому в данном случае индивидуально отпускать ребенка можно», – отметила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

С полным календарным графиком можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.

Кроме того, с 26 декабря часть школьников отправится в детские лагеря. Заявки уже сформированы. «Выездная путевка в Заводоуковск – 48 человек, в Башкирию тоже 48. Потребность была, конечно, гораздо выше. Но на сегодня удовлетворить все не смогли, очень полюбились именно эти лагеря родителям и детям. Очень хорошие условия, комфортные», - добавила Ирина Замятина. Также она добавила, что с 3 по 7 января в городе пройдут новогодние онлайн-мероприятия, в том числе и «Мастерская Деда Мороза».

Напоминаем, что ранее департамент образования порекомендовал школам компенсировать пропущенные учебные занятия за счет зимних каникул.