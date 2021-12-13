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​Проблемы здоровьесбережения человека на Севере обсудили ученые в Сургуте

В СурГУ прошла научная конференция, посвященная здоровьесбережению

​Проблемы здоровьесбережения человека на Севере обсудили ученые в Сургуте
Фото: Ксения Радионова

Ученые, практикующие врачи и ведущие специалисты Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Тюмени, Ульяновска, Архангельска, Петрозаводска, Москвы обсудили клинические, профилактические и медико-организационные проблемы здоровьесбережения человека в условиях Севера в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере». Традиционно она проходит в Сургутском государственном университете и уже второй год подряд в смешанном формате.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась доктор медицинских наук, профессор, директор Медицинского института СурГУ Людмила Коваленко, которая отметила некоторые нововведения в программе конференции. Речь идет о новой секции, освещающей медико-биологические проблемы на английском языке. В ее работе сегодня активно принимают участие не только преподаватели, но и молодые аспиранты нашего вуза. К слову, в этом году сложилась и новая традиция: «Отныне на пленарных заседаниях мы будем освещать работы, представленные в качестве докторских диссертаций. Хотелось бы видеть в составе докладчиков больше нашей молодежи. Ведь это хорошая школа, которая дает возможность попробовать себя в роли молодого преподавателя, аспиранта, а также продолжить эту работу в качестве кандидатских и докторских диссертаций».

Так, в ходе пленарного заседания были заслушаны три доклада, в рамках которых эксперты представили результаты проведенных научных исследований социально-значимых заболеваний. К примеру, о лучевой диагностике острой хирургической патологии у больных СПИДом рассказала доцент кафедры многопрофильной клинической подготовки Медицинского института СурГУ Анна Гаус. Спикер отметила актуальность данной проблемы, представив в качестве доказательств неутешительную статистику. Сегодня количество ВИЧ-инфицированных в мире достигает 60 миллионов человек! Ежегодный прирост – от 1,5 до 7 миллионов человек в возрасте от 25–45 лет, а ущерб, который наносит ВИЧ-инфекция России, составляет свыше 30 миллиардов рублей! Чтобы улучшить результаты лечения больных СПИДом врачи рекомендуют применять алгоритм лучевой диагностики в зависимости от ведущего клинико-рентгенологического синдрома. Именно такой подход позволил специалистам в разы сократить время принятия оптимальных тактических решений: «Полученные рентгеноморфологические данные стали основой применения малоинвазивных технологий при лечении этих больных. Своевременная диагностика и обоснованное лечение позволили сократить общую летальность с 28,7 % до 14,6 %».

Не менее актуальной для Российской Федерации проблемой является описторхоз. 2/3 мирового ареала данного заболевания приходится на территорию нашего государства, где очаги зарегистрированы в 26 субъектах, а ежегодный прирост составляет до 40 тысяч! «Трудность диагностики папиллита БСДК (большой сосочек двенадцатиперстной кишки) обусловлены его анатомофизиологическими особенностями, не специфичностью клинических проявлений и ограниченностью инструментальных методов диагностики. Морфологические же исследования позволили впервые определить степень влияния длительности и интенсивности паразитарной инвазии на развитие описторхозного папиллита, а также обосновать возможность использования показателя диаметра просвета БСДК в качестве маркера для определения его стадийности. Кроме того, полученные данные позволили впервые в клинических условиях выполнить прижизненное определение стадии описторхозного папиллита, а это в свою очередь позволило осуществить дифференцированный подход к выбору лечебной тактики в зависимости от стадии заболевания и разработать технологию органосохраняющих вмешательств на БСДК при его описторхозном поражении», – сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии МИ СурГУ, ведущий хирург-онколог Сургутской окружной клинической больницы Сергей Онищенко.

После официальной части участники приступили к секционным заседаниям и обсуждению актуальных вопросов, связанных с педиатрией, хирургией, профилактической медициной, проблемами внутренних болезней, акушерством, гинекологией и перинатологией, биомедициной и технологиями для жизни в рамках фундаментальных исследований и практике врача. Уделили должное внимание и вопросам медицинского образования.

В чем же заключается системность мышления при подготовке специалиста медицинского профиля? Современное образование специалиста-медика основано на компетентностном подходе. В процессе обучения будущий медик осваивает 8 общекультурных, 11 общепрофессиональных и 22 профессиональных компетенций. Их областью, по словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры внутренних болезней Мединститута СурГУ Виктории Граудиной, является совокупность знаний и навыков человека/организации, которые они выполняют на высоком конкурентном уровне. Иначе говоря, сумма и качество сформированных компетенций определяет профессионализм специалиста, учреждения, в котором проводится его подготовка, а также их конкурентоспособность на рынке труда.

- В настоящее время процесс формирования системности мышления специалиста медицинского профиля, как продукта освоения всех компетенций, – явление не изученное. Поэтому нами было проведено исследование феномена по формированию системности мышления. Было протестировано 40 студентов Медицинского института СурГУ: 23 – младших курсов и 17 – старших. В результате установлено, что 82,6 % учащихся начальных курсов знают, какие общепрофессиональные и профессиональные навыки осваивают. А вот в понятии «компетенция» ориентированы лишь 22 % опрошенных. Тестирование же старшекурсников показало, что часть компетенций, которые должны были быть уже сформированы на 100 %, сформированы недостаточно. Несмотря на то, что все участники учебного процесса заинтересованы в качественном обучении, необходимо исследовать сферу контроля осваиваемых компетенций и механизмы взаимодействия всех ее участников. Речь идет об изучении процессов восприятия и скорости усвоения большого объема новой профессиональной информации, разработке уровней ее освоения и невозможности перехода на новый уровень без интериоризации предыдущего. То есть системность мышления должна рассматриваться как самостоятельное специальное психологическое новообразование каждого будущего профессионала, – убеждена спикер.

А вот что касается профессиональных навыков, то медицинским специалистам необходимо регулярно проходить процедуру аккредитации, подтверждая таким образом свою квалификацию. В Югре, к примеру, это можно сделать на базе Симуляционно-тренингового аккредитационного центра СурГУ, которому в 2018 году Российское независимое общество симуляционного обучения в медицине присвоило статус II уровня! Его образовательная, методическая и научная деятельность соответствует всем стандартам качества и ничуть не уступает федеральным симуляционно-тренинговым центрам.

Сегодня аккредитацию для специалистов, имеющих высшее медицинское образование, проводят по 33 специальностям, для специалистов со средним медобразованием по 13. В 2021 году на базе Центра прошли аккредитацию 753 специалиста здравоохранения, из них 421 врачей и 332 средних медицинских работников. И это несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией. «Центр продолжил свою работу в гибридном формате. Для эффективного управления процессом аккредитаци, нашим Центром была создана пошаговая инструкция для аккредитуемых с четким алгоритмом подачи документов в дистанционном формате и дальнейшими шагами по программе аккредитационного экзамена. Такой подход показал достойные результаты», – сообщила кандидат медицинских наук, доцент, директор Симуляционно-тренингового аккредитационного центра МИ СурГУ Жанна Лопацкая.

Сохранение здоровья населения, улучшение качества и продолжительности жизни – одна из главных национальных целей, названных Президентом России в Указе о национальных целях развития государства до 2030 года. Ее достижение требует новой идеологии развития здравоохранения в стране, где главное – индивидуальный подход к пациенту. И Югра в этой части уже делает уверенные шаги.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 219, комментариев: 0
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