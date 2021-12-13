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Сургутяне сделали из теплой остановки собачью конуру

Забота о собаке, поселившейся на теплой остановке в Сургуте, может привести к очередной трагедии

Сургутяне сделали из теплой остановки собачью конуру
Видео, кадр: @laloorr

Собака, которая поселилась на остановке близ сургутского парка «За Саймой», обрела популярность благодаря соцсетям, и теперь неравнодушные горожане таскают ей еду. Судя по видео, которое было опубликовано в Инстаграме одной из местных жительниц, люди приносят животному корм, фарш, мясо.

Сургутянка, разместившая ролик, попросила не подкармливать собаку и не оставлять еду в автобусном павильоне. Такого же мнения придерживается и служба отлова – сердобольные горожане лишь усугубляют ситуацию, когда подкармливают животное в одном месте. В скором времени собака решит, что это ее дом, и будет охранять его от незнакомцев.

Такой случай уже был зафиксирован в Сургуте – рядом со стройкой на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова горожане построили будки для своры собак. Псы напали на школьницу, которая шла на учебу.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 241, комментариев: 0
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