У сургутян появляется больше возможностей заработать к Новому году

В Сургуте появилась вакансия курьера живых елок. По информации сайта hh.ru, на это место ищут ответственного, вежливого и пунктуального человека с личным автомобилем. Сотруднику обещают плату за адрес – 350 в районе и 300 в городе.

«В России – бум новогодних вакансий. В стране открыто более 200 вакансий, так или иначе связанных с наступающим Новым годом. Первые такие предложения о работе стали появляться еще в октябре – как правило, это сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики новогодних подарков, менеджеры по продаже новогодних подарков и специалисты по обработке новогодних заказов. Обычно это проектная занятость – только на горячий сезон», – комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.