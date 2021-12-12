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Сургутские дачники помогли выявить незаконный ларек

В Сургуте продолжают сносить нелегальные торговые точки

Сургутские дачники помогли выявить незаконный ларек
Фото: Администрация Сургута

В сургутском дачном кооперативе Сосновый бор продолжается борьба с незаконными ларьками – в этот раз демонтируют магазин на улице Центральной. Обращение горожан о том, что объект может быть нелегальным, зафиксировано ЦУР «Инцидент-Менеджмент» и направлено в администрацию.

«В результате контрольных мероприятий было установлено, что минимаркет установлен незаконно. С владельцем магазина была проведена претензионная работа, по результатам которой он приступил к демонтажу объекта. На данный момент большая часть конструкций уже разобрана и вывезена с территории. Оставшиеся строительные отходы уберут в течение месяца», – отчитались в мэрии.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 220, комментариев: 0
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