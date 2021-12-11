Ярмарки местных производителей открылись в Югре

Местные производители в Югре отмечают день рождения округа ярмарками — они открылись в Сургуте и Ханты-Мансийске накануне. Напомним, что основание Ханты-Мансийского автономного округа отмечается 10 декабря.

В этом году в честь 91-летия округа в Ханты-Мансийске стартовал онлайн-форум местных производителей. Сургутяне, которые хотят встретиться с ними воочию, могут обратиться в ТРЦ «Сургут Сити Молл», где и работает ярмарка с участием городских производственных компаний и фермеров.

«С тех пор, как в нашем городе появились крупные федеральные сети, нашим производителям пришлось очень тяжело, чтобы попасть на полки, — комментирует замглавы Сургута Артем Кириленко, его цитируют «Сургутинтерновости». — Потому что это и высокие требования, и очень высокая ценовая конкуренция. Но могу сказать, что успехи здесь абсолютно достигнуты. Все наши местные товаропроизводители, которые могут обеспечивать достаточный объем продукции, в настоящий момент представлены на полках. Поэтому можно сказать, что наши меры вполне успешны».