В Лянторе расформировали ковидный госпиталь

Госпиталь для коронавирусных больных в Лянторе расформировали: о закрытии учреждения, работавшего при Лянторксой городской больнице, стало известно накануне во время заседания муниципального оперштаба.

Таким образом, учреждение проработало немногим менее двух месяцев: его открыли, напомним, 18 октября этого года.

«Принято решение о закрытии ковидного госпиталя. Пациентов будут лечить амбулаторно, на дому. Тяжелобольных для стационарного лечения будут отправлять в ковидный госпиталь СОКБ», — прокомментировал событие главный врач Лянторской городской больницы Вадим Петров.

Закрытие госпиталя стало возможным благодаря снижению числа заболевших коронавирусом в муниципалитете, отмечают в администрации Сургутского района. «На данный момент в Сургутском районе с диагнозом COVID-19 на лечении находится порядка 280 пациентов, для сравнения, месяц назад их было в три раза больше, — подсчитал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов. — Думаю, это связано в том числе и с увеличением темпов вакцинации. Около 58 тысяч жителей Сургутского района уже привились от COVID».