Власти Сургута рассказали о планах по благоустройству города на 2022 год

В 2022 году в Сургуте построят шесть общественных пространств и четыре дороги. Всего на благоустройство парков и мест отдыха выделили 141 млн рублей. Это средства из федерального, регионального и местного бюджетов.

Так, в следующем году в городе появится долгожданная городская набережная вместе с дорожно-тропиночной сетью в экопарке «За Саймой». На территории установят прогулочную зону вдоль реки Сайма, на которой разместят скамейки, урны, качели и арт-объекты. Кроме того, в Сургуте планируют обустроить сквер около МКУ «Дворец торжеств», веревочный комплекс в поселке Снежный, «Свадебный маршрут», а также облагородить территорию возле СОШ в 32 микрорайоне.

«Это не все объекты благоустройства, а только те, что администрирует управление капитального строительства. Это не фантазии, а уже наработки для реализации в следующем году», – пояснил глава города Андрей Филатов на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

Помимо общественных мест, в Сургуте построят четыре новые дороги: участок от Югорского тракта до гаражных кооперативов «Волна» и «Нептун», проезд с улицы Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», проезд с улицы Киртбая до поликлиники «Нефтяник» и проспект Комсомольский между улицами Федорова и Кайдалова.

Обсуждение по другим объектам пройдет на городском штабе по благоустройству.

Подробнее о том, как в Сургуте благоустроят общественные места в 2022 году – в материале siapress.ru «Шесть счастливых мест Сургута»