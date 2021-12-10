Новое здание перинатального центра в Сургута начнет полную работу с 1 января

С 15 декабря часть специалистов перинатального центра Сургута начнут принимать пациенток в новом здании по адресу проспект Пролетарский, 15. Новоселье коснется врачей консультативно-диагностического отделения, отделения катамнеза, отделения ультразвуковой диагностики, экспертов клинико-диагностическая лаборатории

«Обращаем Ваше внимание: в связи с большим количеством плановых пациентов, прием врачей репродуктологов и маммологов продлится до 30.12.2021 по прежнему адресу: улица Губкина, 1/2. С 1 января 2022 года все службы консультативно-диагностического центра будут работать в новом здании», – сообщают в администрации БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».

Напомним, что этот медицинский объект стал самым крупным из завершенных в 2021 году проектов в сфере здравоохранения в Югре. Он рассчитан на 315 коек и 165 посещений в смену, в нем можно будет принять до десяти тысяч родов в год – при условии, что в Сургуте за 2020 год родилось около шести тысяч детей. То есть очевидно, что объект межрегионального значения. Хотя это не только и столько роддом – это настоящий передовой центр сохранения репродуктивного здоровья.

Объект был построен по концессионному соглашению, заключенному правительством Югры с компанией-партнером «ВИС-Инфраструктура». Теперь окружной бюджет будет ежегодно выделять более двух миллиардов рублей на выплаты по этому соглашению вплоть до покрытия всей стоимости объекта.