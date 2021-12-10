Проектирование и строительство нового здания театра «Петрушка» переносятся

Строительство и проектирование нового здания для театра актера и куклы «Петрушка» не заложено в бюджет Сургута на будущий год. Об этом заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев в ответ на вопрос депутата Владимира Болотова на слушаниях в муниципальной Думе.

«Та локация, в которой сейчас находится — бывший кинотеатр «Аврора», который все знают под этим названием — не позволяла разместить данный объект на той территории. На сегодняшний день решения нет. То ли сносить это здание, то ли реконструировать. Поэтому в бюджете данные средства не предусмотрены», — заявили представители ведомства.

Напомним, что участок под объект уже был сформирован весной 2021 года – обновленный театр, вместимость которого составляет 400 человек, планировали расположить неподалеку от Сургутского государственного университета. Ныне актеры и куклы «Петрушки» ютятся в торговом центре «Сибирь», где для них подготовили небольшой зал на 50 мест. Иногда представления культурного учреждения проходят в филармонии.