В 2022 году на отлов собак в Сургуте выделят 40 миллионов

На отлов и содержание безнадзорных собак в Сургуте начнут тратить больше бюджетных денег. Как рассказал во время депутатских слушаний директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев, на эти цели в следующем году выделят 40 миллионов рублей.

Отметим, что данная проблема обострилась в ноябре – сразу в нескольких муниципалитетах Югры зафиксированы нападения беспризорных животных на людей. Происшествия вскоре повлекли за собой усиление работы отлова. Неагрессивных собак после вакцинации, стерилизации и чипирования выпускают обратно на улицы, остальные животные должны содержаться в приюте пожизненно. На одну особь, не считая ветеринарных процедур, уходит примерно 10 тысяч рублей. На этот момент обратил внимание депутат Владимир Болотов.

«Я вижу, вы увеличили затраты на обращение с безнадзорными животными. Но что конкретно планируется сделать? Всех эта тема волнует, а понимания, как эту проблему решить, я пока не увидел», – подчеркнул народный избранник.

Киселев ответил, что рост расходов позволит усилить работу специалистов и содержать на территории отлова большее поголовье собак: «Это очень дискуссионная тема, окончательного варианта у нас нет, однако эта инициатива направлена на расширение численности животных в приютах тех категорий, которых необходимо содержать в приюте пожизненно».

Напомним, что за 2021 год в Сургуте поймали 600 бездомных собак. В этом году правительство Югры приняло новую концепцию по обращению с животными. Документ закрепляет ответственное отношение к «братьям меньшим» и соблюдает принцип гуманности, а также обеспечивает безопасность жителей округа. Главный пункт концепции – у каждого животного должен быть владелец. Этот документ влияет на активное включение в процесс ветеринарных клиник, зоозащитников, волонтеров, стройку новых приютов, а также просвещает жителей округа в культуре обращения с животными. Из бюджета региона на эти цели выделили 39 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов – 200 млн рублей.