В аэропорту Сургута обновили парк досмотрового оборудования на 20 млн рублей

Международный аэропорт Сургута пополнил парк досмотровой техники четырьмя современными интроскопами рентгенотелевизионного конвейерного типа ТС-СКАН 6040. Это оборудование предназначено для досмотра багажа и ручной клади. Новые интроскопы установлены в зонах предполетного досмотра зала вылета, в бизнес-зале и на контрольно-пропускном пункте международного сектора.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, ТС-СКАН 6040 – это надежная установка для проверки объектов с максимальными размерами. Она сканирует досматриваемый груз в одном или двух ракурсах, что повышает выявляемость опасных или запрещенных предметов.

«Система снабжена функциями анализа изображения в режиме реального времени, имеет улучшенную систему распознавания материалов, функцию автоматического выделения подозрительных областей», - добавили в пресс-службе.

