Подросток в Сургуте погиб, прогревая автомобиль

В Сургуте 16-летний подросток погиб, прогревая автомобиль. Трагедия произошла в одном из дворов на проспекте Набережный вечером 8 декабря, сообщили siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Парень прогревал автомобиль Toyota по просьбе родителей. Тело ребенка обнаружила в машине его мать: она вышла за ним, встревожившись долгим отсутствием.

По факту происшествия проводится проверка. Точную причину смерти установят эксперты. По предварительным данным, парень мог умереть от отравления угарным газом или переохлаждения.